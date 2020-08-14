Михаил Делягин назвал способ разместить российские базы на Украине без войны

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14 августа 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Михаил Делягин, Alexander Legky / globallookpress.com

Отечественный экономист Михаил Делягин рассказал, как Российская Федерация может разместить свои военные базы на территории Украины без боевых действий. По данному вопросу специалист высказался в телевизионном эфире.

По словам Делягина, принявшего участие в программе «Время покажет» на Первом канале, вопрос с созданием баз на Украине решается с помощью перечисления Киеву соответствующей платы. Напряженные отношения между странами размещению военных объектов не помешают, полагает эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что разведка ДНР узнала о новых потерях украинской армии в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.