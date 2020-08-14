Avia.pro поведал о появлении у границ России замаскированного под гражданский лайнер секретного самолета США

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14 августа 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Авиалайнер, Bayne Stanley / globallookpress.com

Возле границ Российской Федерации неоднократно появлялся секретный самолет Соединенных Штатов, замаскированный под гражданский авиалайнер. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет со ссылкой на китайские источники, что 5 августа американский самолет-разведчик пролетел недалеко от Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун. Первоначально данный борт был идентифицирован радиолокационной системой как коммерческий авиалайнер.

Подобные воздушные судна неоднократно появлялись у российских границ, говорится в процитированной публикации. Ее авторы отмечают, что США ищут лазейки для получения информации о работе зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Владимир Корнилов предсказал ответ Москвы в случае присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.