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Одноклассники Меган Маркл считали ее «фальшивкой»

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Одноклассники Меган Маркл считали ее «фальшивкой»
Меган Маркл. Фото: соцсети

В новой книге о жизни Меган Маркл авторы Омид Скобье и Кэролин Дюран заявили, что одноклассники Меган Маркл в школьные годы называли ее «фальшивкой».

В книге сказано, что в подростковом возрасте одноклассники не верили в искренность будущей супруги принца Гарри. «Готовность Меган помогать другим и ее стремление преуспеть означали, что одноклассники часто считали ее «фальшивой». Они считали, что невозможно быть настолько идеальным… Она присоединилась ко всем клубам... Ее выбрали королевой бала выпускников. Будучи прирожденной актрисой и тем, кто искал похвалы, Меган оказалась на своем месте», - говорится в книге.

Авторы утверждают, что Меган прилагала множество усилий, чтобы «вписаться» в коллектив и потому старалась браться за все возможные дела, передает Мир24.

АБ

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