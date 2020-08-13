Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы случайных людей

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы случайных людей
Протесты в Минске. Фото: соцсети

Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей во время протестов и приносит извинения.

«Приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - сказал Караев. Также глава ведомства озвучил точку зрения, что уличные акции в Белоруссии направлены на «раскачивание ситуации».

Ранее в Москве возле посольства Белоруссии задержали одного из участников акции протеста. Другие присутствующие на митинге рассказали, что сотрудники правоохранительных органов доставили его в автозак.

АБ

В мире

Политолог Корнилов предсказал ответ России в случае вступления Украины в НАТО

Политолог Корнилов предсказал ответ России в случае вступления Украины в НАТО

Российский политический эксперт Владимир Корнилов рассказал, как ответит Москва, если Украина станет членом Североатлантического альянса. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью