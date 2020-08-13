Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы случайных людей

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13 августа 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Протесты в Минске. Фото: соцсети

Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей во время протестов и приносит извинения.

«Приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - сказал Караев. Также глава ведомства озвучил точку зрения, что уличные акции в Белоруссии направлены на «раскачивание ситуации».

Ранее в Москве возле посольства Белоруссии задержали одного из участников акции протеста. Другие присутствующие на митинге рассказали, что сотрудники правоохранительных органов доставили его в автозак.