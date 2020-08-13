В Москве возле посольства Белоруссии задержали протестующего

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13 августа 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

В Москве возле посольства Белоруссии задержали одного из участников акции протеста. Другие присутствующие на митинге рассказали, что сотрудники правоохранительных органов доставили его в автозак.

Отмечается, что еще несколько человек были задержаны, но после профилактической беседы их отпустили. Возле посольства продолжают собираться люди, правоохранители были вынуждены перекрыть часть движения по улице Маросейка, между Старосадским переулком и зданием ФСКН.

Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, в последствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.