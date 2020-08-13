Мария Захарова прокомментировала попытки обнаружить в Белоруссии «русский след»

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13 августа 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слухи о том, что в происходящих в Белоруссии событиях можно обнаружить «русский след».

Дипломат подчеркнула, что Россия выступает за мирное урегулирование ситуации и «проявление благоразумия». «Важно отметить, что попытки найти некий так называемый "русский след" в организации беспорядков в стране - безосновательны. Эти самые "следы" ведут в другом направлении», - сказала Захарова. Она отметила, что Москва была и по сей день остается союзником Белоруссии и заинтересована во внутриполитической устойчивости соседней республики.