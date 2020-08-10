Захарова призвала российские СМИ работать в Белоруссии по законам этого государства

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10 августа 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Посольство РФ в Минске занимается судьбой задержанных на ночных протестах после выборов российских журналистов. Официальный предствитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что белорусские власти с уважением относятся к работе сотрудников СМИ по выполнению редакционных заданий.

В то же время Захарова призвала российских журналистов и корреспондентов "полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной деятельности на территории Белоруссии".

По ее словам, российские дипломаты сейчас занимаются каждым конкретным задержанием отдельно, и что это для Москвы вопрос приоритетного внимания.

В Белоруссии 9 августа после выборов и утром 10 августа были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист "Медузы" Максим Солопов, сотрудник "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник и военный корреспондент, основатель WarGonzo Семен Пегов. Связь с ними пропала.

Позже стало известно, что все они доставлены в управление МВД в Минске. Союз журналистов России потребовал немедленно освободить российских журналистов.

В день выборов в Минске были задержаны три журналиста телеканала "Дождь". У них не оказалось аккредитации. Корреспондентов "Дождя" уже выдворили из Белоруссии.

После голосования в десятках населенных пунктов Белоруссии начались массовые протесты.

Союз журналистов России, издание Meduza и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных российских журналистов. Симоньян обратилась лично к Лукашенко.