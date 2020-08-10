Российский военкор задержан в Минске

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10 августа 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Александр Лукашенко, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов задержан в Минске. 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Уже объявлено о победе в них Александра Лукашенко. В воскресенье в день основного голосования в Минске проходили акции, которые разгоняли белорусские силовики.

В ходе ночных столкновений в белорусской столице пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Старков и Ласенко сообщили о задержании в редакцию, позвонив из автозака. По данным издания, редакция не может связаться с Максимом Солоповым с 1:30.

Есть сообщения, что он сильно избит. Силовики применили насилие в отношении журналистов, которые не оказывали сопротивления, но по ним наносили удары дубинками В автозаке оказался и Семен Пегов. Журналистов отправили в Московское РУВД Минска.

Также в Минске силовики задержали и избили корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника. Представитель агентства Павел Тухто рассказал, что Олейника задержали около шести часов утра в понедельник, 10 августа, когда он возвращался домой после подготовки материала о пострадавших в ходе столкновений. По его словам, Евгений не смог вызвать такси из-за проблем с интернетом и шел в направлении вокзала, встретив на пути автозаки. Олейник хотел сфотографировать спецмашины для работы, но его заметили сотрудники ОМОНа, вышли из автозака и стали задерживать. У Олейника был бейдж Sputnik. Корреспондента вместе с другими журналистами отвезли в Московское УВД Минска.

Задержанных в отделении ставили на растяжку. Тех, кто не мог вынести этого испытания, избивали. С другими задержанными общаться запрещали.

Союз журналистов России, издание Meduza и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных российских журналистов. Симоньян обратилась лично к Лукашенко.