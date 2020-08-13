Трамп осведомлен о российской вакцине от COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп знает о российской вакцине от коронавирусной инфекции, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

При этом она не стала комментировать российский препарат. Макинани добавила, что Трамп также осведомлен о ходе разработок американской вакцины, испытания которой ведутся «в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность».

Ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях к отечественной вакцине от COVID-19. Российский препарат "Спутник V" состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно.