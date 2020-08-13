Трамп осведомлен о российской вакцине от COVID-19

13 августа 2020, 22:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп знает о российской вакцине от коронавирусной инфекции, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
При этом она не стала комментировать российский препарат. Макинани добавила, что Трамп также осведомлен о ходе разработок американской вакцины, испытания которой ведутся «в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность».
Ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях к отечественной вакцине от COVID-19. Российский препарат "Спутник V" состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно.
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