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ВОЗ оценил борьбу с коронавирусом еще в 100 миллиардов

, 19:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

ВОЗ оценил борьбу с коронавирусом еще в 100 миллиардов
фото: pixabay.com

На новые инструменты борьбы с пандемией нужно не меньше 100 миллиардов долларов. С таким завлением выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Главная борьба с пандемией еще впереди. Она требует значительных вливаний. И правительства стран должны начать вкладываться, как можно скорее.

«Миру необходимо потратить не менее 100 миллиардов долларов на новые инструменты для борьбы с пандемией», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По последним данным коронавирусом заразились уже больше 20, 69 миллионов человек. Умерли больше 750 тысяч человек.

В Европе уже заметили вторую волну пандемии. А тем временем, в России уже создали первую вакцину. Заявку на нее подали 20 стран мира.

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