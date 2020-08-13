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Коротко и понятно - почему выборы в Белоруссии нельзя признать действительными

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Коротко и понятно - почему выборы в Белоруссии нельзя признать действительными
Фото: соцсети

В сети появилось видео, которое очень наглядно и популярно объясняет, почему практически все уверены, что выборы в Белоруссии сфальсифицированы и их нельзя признать действительным выбором народа.

Напомним, сегодня в  Беларуси проходила общенациональная забастовка, на предприятиях люди выходили на улицы или собирались в актовых залах. И когда их спрашивали: "Кто голосовал за Тихановскую?", сразу все становилось ясно.

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Публикация от НОВОСТИ РОССИИ | РУПОСТ (@ru.post)

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