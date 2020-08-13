Коротко и понятно - почему выборы в Белоруссии нельзя признать действительными

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В сети появилось видео, которое очень наглядно и популярно объясняет, почему практически все уверены, что выборы в Белоруссии сфальсифицированы и их нельзя признать действительным выбором народа.

Напомним, сегодня в Беларуси проходила общенациональная забастовка, на предприятиях люди выходили на улицы или собирались в актовых залах. И когда их спрашивали: "Кто голосовал за Тихановскую?", сразу все становилось ясно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ РОССИИ | РУПОСТ (@ru.post) 13 Авг 2020 в 7:19 PDT