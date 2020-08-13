Генетик опроверг распространенные мифы о здоровом питании

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13 августа 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Завтрак. Фото: pixabay.com

Генетик из Великобритании Тим Спектор развеял несколько распространенных заблуждений о здоровом питании. К примеру, он заявил, что завтрак не является обязательным, как это принято считать.

Спектор уверен, что при желании завтрак можно и пропустить. Гораздо полезнее утреннего приема пищи - голодание от 12 часов и более. Оно позволяет снизить уровень инсулина и избавиться от лишних килограммов.

Также эксперт полагает, что рыба – не такое уж и полезное блюдо. Врач отметил, что до сих пор не существует научных исследований, полностью подтверждающих положительное влияние омега-3-кислот на мозг.

Врач опроверг и утверждение о том, что соль - это «белая смерть». Он уверен, что организм здорового человека не отреагирует на уменьшение или увеличение соли. Спектор добавил, что исследования не доказывают связь частого употребления соли с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, передает Мир24.