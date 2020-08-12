Врач-диетолог рассказала, из чего должен состоять полезный завтрак

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12 августа 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

завтрак, pixabay.com

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о блюдах, которые можно считать идеальными для завтрака. По словам специалиста, этот прием пищи не должен состоять исключительно из одного компонента.

Чехонина уточнила, что завтрак должен состоять из продуктов, содержащих и белки, и углеводы. Диетолог отметила, что последние необходимы для того, чтобы человек наполнился энергией. Кроме того, первый прием пищи без белка повышает риск не дополучить его норму в течение дня, а это приведет к избыточному потреблению жиров и углеводов, что "выльется" в лишние килограммы.

Именно поэтому есть только кашу или только сырники с утра – плохая идея. Следует создавать блюда путем комбинирования, учитывая наличие в продуктах белков и углеводов.