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Facebook-запись вызвала погром в Индии

, 18:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Al Jazeera English

Facebook-запись вызвала погром в Индии
последствия митинга на скриншоте youtube-видео

Запись в социальных сетях спровоцировала протесты в Индии. Трое человек погибли, десятки получили ранения. Среди них полицейские.

Бунтовщики жгли машины, напали на дом индийского политика и забросали здание камнями. Поводом для этого стала запись на Facebook. Она оскорбила индийских мусульман. Нападение на дом политика произошло потому, что автор записи связан с ним.

«С тех пор этот пост был удален, и человек, предположительно ответственный за него, был арестован», — сообщила местная полиция.

В ходе протестов, которые спровоцировала скандальная запись в соцсетях, погибли три человека. 60 полицейских были ранены. Чтобы отбиться от нападавших, им пришлось использовать дубинки, слезоточивый газ и боевое оружие.

В Индии противостояние между индуистами и мусульманами имеет давние корни. Кровавые стычки на религиозной почве там возникают регулярно. А в декабре прошлого года там начались протесты из-за закона, названного антимусульманским.

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