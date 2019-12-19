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19 декабря 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Парламент Индии, Раджья сабха, фото соцсети

Правительство Индии приняло новый закон, который регулирует выдачу гражданства для религиозных меньшинств, которые сбежали из соседних государств. Однако закон обошёл стороной мусульман, что привело к массовым беспорядкам.

Индию захлестнули массовые беспорядки: протестующие громят витрины магазинов, блокируют дороги, уничтожают транспорт. Волна протеста была вызвана новым законом, который был принят парламентом. По сути, на первый взгляд, он выглядит достаточно безобидно. Закон предполагает предоставление гражданства нелегальным мигрантам из соседних государств, которые по совместительству представляют собой религиозные меньшинства. Так, беженцы из Афганистана, Бангладеша и Пакистана сегодня могут легализовать своё проживание в Индии. Как может показаться, протест мог бы быть вызван проблемами перенаселения или банальным недовольством коренных жителей тем, что теперь по соседству с ними официально могут жить выходцы из других государств. Однако, имея в своём основании религиозный подтекст, закон и вызвал очередной религиозный конфликт. Так, этот проект называют антимусульманским законом.

Содержание закона



Новые поправки в индийское законодательство предполагают, что гражданство смогут получить мигранты-представители следующих религиозных групп:

• Христианства

• Буддизма

• Индуизма

• Джайнизма

• Парсизма

• Сикхизма

«Знаменательный день для Индии и для нашей страны — это день сострадания и братства!» так премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал закрепление поправок (ТАСС).

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, фото соцсети

Если представители этих религий смогут доказать, что они в качестве беженцев проживали в Индии ещё до 2015 года, они смогут стать полноправными гражданами страны. Однако, как видно из закона, мусульман новые правила получения гражданства не касаются. Именно это положение и вызвало бурный резонанс в обществе, который трансформировался в массовый протест. Сам закон начали называть антимусульманским, так как, по мнению протестующих, в его основе лежит попытка сделать Ислам маргинальным религиозным течением, что несомненно является самой настоящей дискриминацией по религиозному признаку. В правительстве Индии считают иначе: там поправки оправдывают, наоборот, защитой конфессиональных меньшинств от гонений, которые происходят в странах с населением преимущественно мусульманским. Сама миграция в Индию могла быть вызвана такими гонениями. Таким образом, получилось, что для зашиты от дискриминации индийский парламент принял не менее дискриминационный закон.

Более того, новые поправки в законодательстве тесно переплетаются с другим спорным документом, который был принят летом, в августе. Им стал национальный реестр гражданства, составленный представителями штата Ассам. Дело снова в миграции: власти штата сформировали список граждан штата, которые могли бы доказать, что жили на территории страны ещё до момента отделения Бангладеш от Пакистана, то есть до 1971 года. На основании этого списка, около двух миллионов жителей Ассам должны теперь покинуть страну, несмотря на то, что жили в ней уже много лет. Теперь, новый закон должен упростить для этих мигрантов процесс оформления гражданства. Таким образом, эти люди могут остаться в стране. Все, кроме мусульман, которых закон не касается.

Массовые беспорядки

Неудивительно, что такое притеснение мусульман вызвало массовые беспорядки. В разных районах страны (особенно на северо-востоке) протестующие начали громить улицы, жечь машины, противостоять полиции. Некоторые активисты стали нападать на больницы. Волна протеста не утихает и только набирает всю свою мощь: так, например, в штат Ассам уже ввели войска для ликвидации последствий массовых беспорядков, по стране блокируют интернет.

Есть два основных положения, которые и подпитывают протестные настроения общественности Индии. Помимо защиты мусульман, протестующие отстаивают права тех, кто может быть депортирован из страны. А некоторые опасаются того, что новый закон может, наоборот, повлечь за собой массовый приток новых мигрантов или беженцев.

Массовые беспорядки в Индии, фото соцсети

Сможет ли неоднозначное решение парламента Индии привести к дестабилизации политической обстановки страны? В самом наихудшем варианте сможет. Мусульмане составляют более 13% населения Индии, а это порядка 165 миллионов человек. А среди недовольных законом, как уже стало ясно, не только мусульмане, но и индийские националисты. Это может привести к трехстороннему (или более) конфликту между государством и сторонами протеста. И пока государство пусть всеми силами и противостоит сложившимся обстоятельствам, тем не менее, ему приходится прибегать к достаточно серьезным методам урегулирования ситуации, которые уже перестают работать.

Андрей СУРОВЦЕВ