Открыт новый вид динозавра

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13 августа 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky news

Динозавр. Фото: pixabay.com

Британские палеонтологи из университета Саутгемптона обнаружили новый вид динозавров, который обитал на Земле более сотни миллионов лет назад. Длина рептилии могла достигать четырех метров, считают ученые.

Исследователи проанализировали кости, которые были найдены на острове Уайт в Великобритании. Оказалось, что останки принадлежали неизвестному ранее динозавру. Предположительно, он относится к семейству тераподовых, он получил название Vectaerovenator inopinatus.

«Данных о тераподовых динозаврах в Европе времен середины мелового периода не так уж и много, поэтому действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание видового разнообразия динозавров этой эпохи», - заявил палеонтолог Крис Баркер.