Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

Ученые нашли в останках динозавра, жившего на Земле 76 млн лет назад, раковую опухоль

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Lancet Oncology

Ученые нашли в останках динозавра, жившего на Земле 76 млн лет назад, раковую опухоль
динозавр, pixabay.com

Ученые получили первые доказательства того, что динозавры страдали от злокачественной опухоли костной ткани, которая называется остеосаркома. Заболевание удалось выявить в ходе изучения останков.

Один из авторов исследования, профессор Университета Макмастера Марк Кроутер заявил, что в рамках исследований удалось выявить агрессивную форму рака костной ткани у трехрогого динозавра, который обитал на земле более 76 миллионов лет назад.

Отметим, что год назад ученые обнаружили следы остеосаркомы в костях первых черепах, которые жили на планете в начале триасового периода. Нечто похожее было зафиксировано и у морских ящеров мезозойской эры, а также у звероящеров пермского периода.

ЕТ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью