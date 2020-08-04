Ученые нашли в останках динозавра, жившего на Земле 76 млн лет назад, раковую опухоль

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4 августа 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Lancet Oncology

динозавр, pixabay.com

Ученые получили первые доказательства того, что динозавры страдали от злокачественной опухоли костной ткани, которая называется остеосаркома. Заболевание удалось выявить в ходе изучения останков.

Один из авторов исследования, профессор Университета Макмастера Марк Кроутер заявил, что в рамках исследований удалось выявить агрессивную форму рака костной ткани у трехрогого динозавра, который обитал на земле более 76 миллионов лет назад.

Отметим, что год назад ученые обнаружили следы остеосаркомы в костях первых черепах, которые жили на планете в начале триасового периода. Нечто похожее было зафиксировано и у морских ящеров мезозойской эры, а также у звероящеров пермского периода.