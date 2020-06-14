Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавра с лапами, напоминающими крылья

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14 июня 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Infobae

скелет динозавра, pixabay.com

Аргентинские палеонтологи сообщили, что открыли новый вид динозавра, у представителей которого были лапы, напоминавшие крылья. Впервые останки этого пресмыкающегося были найдены в 2013 году.

Ученым, однако, удалось расширить поиски и извлечь из земли другие части скелета лишь в 2018 году. Впоследствии была проведена большая работа по изучению останков, в рамках которой было выявлено, что у динозавра, получившего название оверораптор, были длинные острые конги, а также удлиненные верхние лапы с элементами, похожими на крылья современных птиц.

Предполагается, однако, что представитель данного вида не умел летать, а конечности, напоминавшие крылья, использовал при беге.