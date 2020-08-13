В Италии прокуратура направила в суд дело против правительства и антикоронавирусных мер

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13 августа 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: правительство Италии

премьер-министр Италии Джузеппе Конти на фото globallookpress.com/ Alberto Lingria

Прокуратура Италии завершила расследование антикоронавирусных мер. Фигурантами стали премьер-министр страны Джузеппе Конте и шесть членов правительства.

Проверка была связана с действиями правительства в ходе пандемии. Она была инициирована после судебных исков. Заявители подавали их в разных городах. Власти Италии были обвинены в непредумышленном убийстве, создании пандемии, а также ограничении политических прав граждан Италии.

«Проверка была проведена», — сообщила канцелярия премьер-министра Италии: «Прокуратура Рима пришла к выводу, что обвинения были необоснованными, и дело должно быть прекращено».

Материалы уже направлены в суд. Это стандартная процедура. Дело должно рассматриваться в специальном суде, так как фигурантами стали представители высших органов власти. Однако после рекомендации прокуроров, скорее всего, суд закроет дело, познакомившись с материалами проверки.

Италия стала одной из первых стран в Европе, которые пострадали от коронавируса. В самом начале пандемии Россия даже направляла медиков для помощи официальному Риму.