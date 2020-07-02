Военных могут наградить за помощь Италии

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2 июля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Минобороны рассматривают вопрос о награждении военных медиков, которые участвовали в антикоронавирусных мероприятиях. Об этом корреспонденту АН рассказал источник в военном ведомстве.

Оказывавшие помощь итальянским коллегам в самом начале пандемии военные медики могут быть награждены ведомственными наградами.

"Этот вопрс прорабатывается министерством", - сообщил корреспонденту АН источник в военном ведомстве: "Сейчас есть поручение о том, чтобы поднять всю историю российских наград и найти примеры санитарных, медицинских военных наград".

Судя по всему, пока принято только принципиальное политическое решение о награждении военных медиков. Как будут выглядеть награды, пока не известно.