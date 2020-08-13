Защитники Венеции устроят праздник после закрытия круизов

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13 августа 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Большая вечеринка намечена в Венеции. Ее хотят устроить венецианские активисты. Их обрадовала новость о закрытии круизов двух итальянских операторов.

Два туристических операторы решили закрыть круизы в Венецию в 2020 году. Это обрадовало активистов движения «нет большим кораблям». Они решили организовать большой праздник на острове Сан-Джорджо.

«Мы сказали это, мы обещали это, и вот как это будет: ни один корабль не войдет в лагуну в течение всего сезона», — заявили представители группы.

Этот празднование уже подверглось критике. Снятие круизных маршрутов ставит под угрозу местную индустрию услуг. Около пяти тысяч рабочих мест находятся под угрозой. Персонал Венецианского круизного терминала был уволен с работы после вспышки пандемии.

Венеция всегда была популярным туристическим местом. Публика приезжает разная. Некоторое время назад местные гондольеры объявили о сокращении мест в лодках из-за располневших туристов. В связи с пандемией эта проблема тонущих лодок временно решена.