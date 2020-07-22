«Прямо «бомбы» к нам садятся»: почему венецианские гондольеры стали перевозить меньше людей

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22 июля 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The Guardian

Pixabay

В Венеции гондольеры сократили число мест для пассажиров в лодках. Причина кроется вовсе не в нахлынувшей на город пандемии. К такому решению они пришли из-за растолстевших туристов, сообщает The Guardian.

Президент ассоциации гондольеров Рауль Роверато заявил в интервью, что многие туристы, приезжающие в Венецию, страдают от лишнего веса. От такого груза лодка полностью погружается в воду, корпус тонет и черпает воду. «Туристы теперь приезжают с избыточным весом. Из некоторых стран прямо «бомбы» к нам садятся. Передвигаться с более чем полутонной мяса на борту опасно», – подчеркнул Роверато.

Так что теперь в маленькую лодку можно посадить только 5 человек, вместо 6. А большие гондолы, которые плавают через Гранд-канал, набирают по 12 пассажиров вместо 14.