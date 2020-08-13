Эксперт по энергетической безопасности считает, что Белоруссия оказалась в нефтяной ловушке

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13 августа 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЗГЛЯД

фото: pixabay.com

Белоруссия оказалась в нефтяной ловушке, закупив всего лишь один танкер американской нефти. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков прокомментировал планы США ввести санкции против Минска, остановив поставки нефти в Белоруссию из-за массовых беспорядков в стране после выборов президента.

Эксперт считает, что госсекретарь США Майк Помпео рекламировал белорусским властям свою нефть, они ее закупили, а теперь он угрожает санкциями. "Таким образом Минск оказался в ловушке", – пояснил Юшков. "..чем больше Белоруссия закупает альтернативной нефти, тем больше генерирует убытков", - сказал Юшков в интервью изданию "ВЗГЛЯД".

Размышляя, какими могут быть санкции со стороны США, специалист по энергетической безопасности предположил, что если они будут экстерриториальными, как против "Северного потока – 2", тогда Минск окажется в изоляции, и российские компании откажутся от поставок нефти в Белоруссию.

Тогда это приведет к коллапсу белорусской экономики и закрытию всех нефтеперерабатывающих заводов. Юшков считает, что пытаясь закупать альтернативную нефть, Минск хочет доказать России, что она может потерять белорусский рынок. Он отметил, что Помпео давно выступает в роли рекламного агента и продавца американских углеводородов.

Также Юшков добавил, что на самом деле России даже потерять белорусский рынок, так как когда российские компании поставляют нефть в Белоруссию, они не платят экспортную пошлину в бюджет РФ. Для экономики России выгоднее, чтобы нефть поставляли в другие страны, тогда Москва будет иметь нормальные доходы.

Помпео ранее заявил, что США могут принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии из-за протестов.