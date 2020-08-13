Алексиевич поделилась слухами, что в Белоруссии разгонять протесты могут сотрудники российского ОМОНа

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13 августа 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Алексиевич, фото из соцсети

Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает, что белорусские силовики, белорусский ОМОН не может разгонять протестующих. Белорусская писательница поделилась: «Ходят слухи о том, что здесь, в Беларуси, сейчас много российского ОМОНа».

В интервью «Радио Свобода» Алексиевич сказала, что она не может поверить, что мальчики-белорусы могут так жестоко действовать в отношении людей.

«...Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер», - высказала мнение Нобелевский лауреат.

Алексиевич отметила, что в маленьких белорусских городах все жители друг друга знают, и силовики отказываются избивать людей. Она убеждена - белорусы — мирные люди, они никого не бьют и не убивают.



Алексиевич обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвала его «уйти красиво».