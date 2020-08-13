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Алексиевич поделилась слухами, что в Белоруссии разгонять протесты могут сотрудники российского ОМОНа

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Алексиевич поделилась слухами, что в Белоруссии разгонять протесты могут сотрудники российского ОМОНа
Светлана Алексиевич, фото из соцсети

Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает, что  белорусские силовики, белорусский ОМОН не может разгонять протестующих. Белорусская писательница поделилась: «Ходят слухи о том, что здесь, в Беларуси, сейчас  много российского ОМОНа».

В интервью «Радио Свобода» Алексиевич сказала, что она не может поверить, что мальчики-белорусы могут так жестоко действовать в отношении людей.

«...Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер», - высказала мнение Нобелевский лауреат.
Алексиевич отметила, что в маленьких белорусских городах все жители друг друга знают, и силовики отказываются избивать людей. Она убеждена - белорусы — мирные люди, они никого не бьют и не убивают.


Алексиевич обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвала его «уйти красиво».

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