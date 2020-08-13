Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко «уйти красиво»

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13 августа 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

писательница Светлана Алексиевич, фото из соцсети

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко, объявленному победителем президентских выборов.

Алексиевич призвала Лукашенко «уйти красиво», - сообщает kp.ru. Писательница отметила, что в Беларуси никто не хочет дальнейших беспорядков и насилия, поэтому президенту следует уйти самому пока не поздно.

«Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала Светлана Калинкина: «Уйди красиво!», но боюсь, что уже не выйдет», - заявила Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода».

Писательница убеждена в победе на выборах Светланы Тихановской. Алексиевич предложила вывесить на всех избирательных участках страны протоколы голосования, чтобы люди смогли увидеть, за кого голосовало население Белоруссии на выборах президента.

ЦИК после подведения итогов голосования огласила такие результаты: Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. Напомним, в Беларуси более 40% избирателей голосовали досрочно. 9 августа был основным днем голосования. После подведения итогов люди массово вышли на улице в Минске, в Бресте, в Витебске, Гродно и других городах.

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