Известные телеведущие Беларуси сообщают об увольнениях

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13 августа 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Перлин, фото из соцсети

Уже несколько известных белорусских телеведущих сообщили о своём увольнении по собственному желанию из-за ситуации в Белоруссии после выборов президента. Телеведущий в «Белтелерадиокомпания» Евгений Перлин работал на канале «Беларусь-1».

Он сообщил 12 августа, что отработал последний эфир на канале. «Что стало с моей Беларусью?.. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал телеведущий Евгений Перлин на своей странице в Facebook.

Ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко признался, что был шокирован применением солдат и военной техники против мирных граждан. «Я ушел сам, не без приключений, но ушел. 5 лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Белоруссии», — написал Бурко в Instagram.

По его словам, он «даже в самом страшном сне» не мог себе представить, что военнослужащие и техника «могут быть применены против своего народа». В соцсети телеведущий обратился к белорусским военным, призвав их «одуматься» и принять «верное решение».

Об увольнении также сообщили телеведущие Ольга Бельмач и Сергей Козлович.

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвала его «уйти красиво».