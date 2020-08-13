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Помпео пригрозил России «огромной ценой» за «сговор» с талибами

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Помпео пригрозил России «огромной ценой» за «сговор» с талибами
Фото: Майк Помпео, Chris Kleponis/CNP/AdMediagloballookpress.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердится информация об их сговоре с талибами о вознаграждении за убийство американских военных в Афганистане.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену … Мы не будем это терпеть», - высказал он.

Помпео отметил, что поделился своим решением с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, американские военные тоже обсуждали данный вопрос с российскими коллегами.

Напомним, что после публикации газета The New York Times предоставила доказательства. Однако разведка США и президент Дональд Трамп опровергли данную информацию.

Кроме того, на статью о «сговоре» России с талибами также отреагировали в Кремле. 

Позже сами талибы прокомментировали  данное сообщение. 

БА

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