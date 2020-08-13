Помпео пригрозил России «огромной ценой» за «сговор» с талибами
13 августа 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердится информация об их сговоре с талибами о вознаграждении за убийство американских военных в Афганистане.
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену … Мы не будем это терпеть», - высказал он.
Помпео отметил, что поделился своим решением с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, американские военные тоже обсуждали данный вопрос с российскими коллегами.
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