Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

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12 августа 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: наручники, pixabay.com

СМИ сообщили, что задержанные под Минском более 30 российских граждан могут вернуться на родину в ближайшее время. Источник отметил, что их вывезут из Белоруссии воздушным путем.

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.

Кроме того, в посольстве РФ в Белоруссии заявили, что российская сторона прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных под Минском граждан, но пока назвать точные сроки невозможно.

Ранее посол РФ Дмитрий Мезенцев сообщил, что заметил в провокации с задержанием россиян «замысел, реализованный из третьей страны».

Предполагаемых участников ЧВК «Вагнер» - 33 россиян задержали 29 июля под Минском. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации теракта.