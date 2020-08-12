В Греции за минувшие сутки выявили рекордные 262 случая заражения коронавирусной инфекцией
12 августа 2020, 22:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число зараженных COVID-19 в Греции за минувшие сутки увеличилось на рекордные 262. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом в регионе составило 6 177. За последние 24 часа оно увеличилось на 262, из них 22 случая выявлены на пунктах въезда в страну. Также за сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции скончались 216 пациентов.
Согласно Минздраву, в реанимационных отделениях больниц находятся 24 человека. Переведены в обычные отделения больниц в связи с улучшением состояния 132 жителя.
Ранее сообщалось: Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на COVID-19.
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