Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на COVID-19

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12 августа 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

фото: пробирка, pixabay.com

Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды в Москве на следы новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что исследования проводились с марта 2020 года.

«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», - пояснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что за первое полугодие 2020 года все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам.