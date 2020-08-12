ОМОН открыл огонь по людям на балконах в Минске

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12 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

фото: балконы, pixabay.com

СМИ сообщили, что в Минске на проспекте Дзержинского возле станции метро «Грушевка» ОМОН обстрелял местных жителей, которые кричали со своих балконов советы протестующим из-за результатов выборов президента Белоруссии.

«К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей», - говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что в районе минской гостиницы «Юбилейная» автомобиль сбил сотрудника ГАИ.

Кроме того, сегодня в Минске была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону митингующих, а в Бресте милиционеры открыли огонь.