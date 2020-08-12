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В Минске произошло ДТП, сотрудника ГАИ сбила машина

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Минске произошло ДТП, сотрудника ГАИ сбила машина
Полиция. Фото: pixabay.com

В районе минской гостиницы «Юбилейная» автомобиль сбил сотрудника ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Информацию о том, что в мужчину стреляли и ему, якобы, понадобилась реанимация опровергли. В ведомстве уточнили: милиционера госпитализировали в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют.

Также во время протестных акций в Белоруссии, которые проходят после президентских выборов, фиксировали факты умышленного наезда на силовиков.

Ранее сообщалось: в Белоруссии заметили два самолета Минобороны РФ.

ЕЧ
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