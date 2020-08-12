В Белоруссии заметили два самолета Минобороны РФ

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12 августа 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: самолет в небе, pixabay.com

В Белоруссии были замечены несколько самолетов Ту-134АК Воздушно-космических сил (ВКС) России. Соответствующие данные предоставил сервис отслеживания воздушных судов FlightRadar.

Речь идет о лайнере Ту-134АК с номером RA-65690. Отмечается, что данные самолеты оборудованы салонами первого класса и класса люкс, а на некоторых установлена спецсвязь. Кроме того, этот борт использует для перевозки руководящего состава Минобороны.

Известно, что самолет вылетел в 9.44 (мск) из аэропорта Чкаловский Московской области, где базируется авиационная дивизия особого назначения. Лайнер направлялся в Минск.

Также есть данные о самолете с номером RA-65992, который утром вылетел в белорусскую столицу, а в 14.26 (мск) отправился в Москву.