В Германии снижается тон критики Лукашенко

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12 августа 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Александр Лукашенко на фото globallookpress.com/ Виктор Лисицын

Одна из крупнейших немецких газет вышла с неожиданной публикацией про «минский бунт». Der Spiegel опубликовал подробности. Конечно, они были перекручены, но тон публикации значительно отличается от предыдущих публикаций.

Теперь это просто новость с заголовком «Лукашенко отказывается от диалога со своими оппонентами». Его еще называют «последним диктатором Европы», но уже делают ремарку «называемый таким».

Der Spiegel просто пересказал последние события в Минске. Конечно, в присущей таблоиду манере немецкое издание назвало протесты кровавыми. Журналисты рассказали, что белорусский президент отказывается идти на диалог с протестующими. Но поясняют почему.

«Основой всех этих так называемых протестующих являются люди с криминальным прошлым, которые сегодня безработные», — такую цитату Александра Лукашенко использовал der Spiegel. Издание пояснило, что политик говорит о необходимости защиты конституционного порядка и нормального функционирования госорганов.

И хотя митинги названы кровавыми, немецкий журналист сообщает подробности, в которых можно увидеть лишь обычный разгон митингов. В самой Европе несанкционированные митинги разгоняют точно так же.

«Победительницей объявила себя выдвинутая оппозицией Светлана Тихановская», — уже под конец пишет немецкий журналист и эта фраза обескураживает.

В предыдущих материалах западные СМИ просто называли Тихановскую победительницей. Никаких оснований для этого у них не было. Согласно данным ЦИК Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80 процентов голосов. И в новой публикации der Spiegel так и говорится: не победительницей стала Тихановская, а «Тихановская объявила себя победительницей».

Der Spiegel — это таблоид. Но его публикация очень контрастирует, например, с ангажированностью публикации Deutsche Welle. Причем таблоид оказался качественнее.