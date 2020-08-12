Белорусские протесты представляют реальную угрозу для Лукашенко

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12 августа 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: DW

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Белорусские выборы были фарсом, и переизбрание диктатора было сфальсифицировано – но это была также победа гражданского общества, пишет колумнист DW Кристиан Ф. Трипп, добавляя, что время для президента Александра Лукашенко может быть уже упущено.

Диктаторы живут за счет лжи. Они подвергают цензуре средства массовой информации, контролируют коммуникации граждан в странах, которыми они управляют, и систематически фальсифицируют выборы. Александр Лукашенко взял под свой контроль Беларусь в 1994 году, вскоре после того, как страна стала независимой в 1991 году, когда распался Советский Союз. Вот уже 26 лет Лукашенко правит Беларусью железным кулаком. Хотя он был официально объявлен победителем воскресных выборов – с 80% голосов – еще неизвестно, как долго он будет находиться у власти.

Никто ни в Беларуси, ни за рубежом никогда не верил официальным результатам выборов в стране. На этот раз белорусы восстают против своего лидера. Они тысячами вышли на улицы, чтобы выразить протест против фальсификации выборов. За эти годы Лукашенко создал огромный аппарат безопасности: в Беларуси действует одна из самых жестких систем репрессий в мире. Если правление президента переживет нынешние протесты, то только благодаря резиновым пулям, водометам, дубинкам и цензуре.

Но призывы к смене режима в Беларуси вряд ли будут заглушены. Даже офицеры и командиры органов безопасности и обороны страны, похоже, поняли, что так дальше продолжаться не может. Их верховный главнокомандующий, который был особенно нервным и агрессивным во время избирательной кампании, похоже, теряет хватку и интуицию.

Отношение Лукашенко к коронавирусу, по-видимому, и привело к такому повороту событий. Когда пандемия остановила большую часть мира, Лукашенко – бывший директор колхоза, который всегда представлялся авторитарным, но заботливым лидером, казалось, больше не заботился о народе своей страны. Он отрицал значимость пандемии, его высокомерие взяло верх, и он сам заразился вирусом. Люди, которые ценили его патерналистский стиль, потеряли уважение к своему новому обнаженному императору; те, кто боялся его, потеряли свой страх.

Белорусский народ отбросил свои страхи восстать против репрессий и государственного надзора. Таким образом, главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская и ее сторонники добились того, что еще несколько недель назад было немыслимо: они представили альтернативу авторитарной модели президента, причем сделали это на низовом уровне, без какой-либо помощи и влияния из-за рубежа. Таким образом, они опровергли утверждения о том, что восстаниями на постсоветском пространстве всегда манипулируют иностранные агенты.