В испанской Андалусии в больницу попали 16 пациентов с новым вирусным заболеванием

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12 августа 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Медицина. Фото: pixabay.com

В испанском автономном сообществе Андалусия по меньше мере 16 человек госпитализированы из-за вирусного менингоэнцефалита.

Известно, что пять пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. В общей сложности было выявлено 18 случаев заражения, однако в госпитализации двух человек не было необходимости.

Уточняется: заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые также известны как азиатские кустарниковые москиты. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

Сейчас правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения болезни.

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