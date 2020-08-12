В испанской Андалусии в больницу попали 16 пациентов с новым вирусным заболеванием
12 августа 2020, 21:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В испанском автономном сообществе Андалусия по меньше мере 16 человек госпитализированы из-за вирусного менингоэнцефалита.
Известно, что пять пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. В общей сложности было выявлено 18 случаев заражения, однако в госпитализации двух человек не было необходимости.
Уточняется: заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые также известны как азиатские кустарниковые москиты. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.
Сейчас правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения болезни.
Ранее сообщалось: на юге Украины медики обнаружили случай сибирской язвы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.