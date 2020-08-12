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На юге Украины медики обнаружили случай сибирской язвы

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

На юге Украины медики обнаружили случай сибирской язвы
Медицина. Фото: pixabay.com

В Одесской области подтверждён случай сибирской язвы. Об этом рассказали в Центре общественного здоровья минздрава Украины.

Уточняется: летом в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у пациента повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву.  11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы.

Сейчас медики региона принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге заражения.

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ЕЧ

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