На юге Украины медики обнаружили случай сибирской язвы
12 августа 2020, 20:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Одесской области подтверждён случай сибирской язвы. Об этом рассказали в Центре общественного здоровья минздрава Украины.
Уточняется: летом в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у пациента повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы.
Сейчас медики региона принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге заражения.
Ранее сообщалось: в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста мужчина.
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