Источник сообщил, что в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста мужчина
12 августа 2020, 19:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Onliner
СМИ сообщили, что минувшей ночью в гомельской больнице умер мужчина, задержанный 10 августа на акции протеста против итогов выборов президента Белоруссии. Отмечается, что гражданина 1995 года рождения приговорили к административному аресту.
«Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали… И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не предоставили», - поделилась мать погибшего, отметив, что у молодого человека были проблемы с сердцем.
Напомним, что сегодня в Минске была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону митингующих, а в Бресте милиционеры открыли огонь.
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