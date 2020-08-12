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Источник сообщил, что в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста мужчина

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Onliner

Источник сообщил, что в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста мужчина
фото: капельница, pixels.com

СМИ сообщили, что минувшей ночью в гомельской больнице умер мужчина, задержанный 10 августа на акции протеста против итогов выборов президента Белоруссии. Отмечается, что гражданина 1995 года рождения приговорили к административному аресту.

«Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали… И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не предоставили», - поделилась мать погибшего, отметив, что у молодого человека были проблемы с сердцем.

Напомним, что сегодня в Минске была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону митингующих, а в Бресте милиционеры открыли огонь. 

БА

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