Пандемия вызвала в Великобритании велосипедный бум

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12 августа 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ PPI

Продажи велосипедов в Великобритании резко подскочили. Экономисты связывают это с пандемией.

Жители Великобритании начали избегать общественного транспорта. Никто не хочет заразиться в автобусе. Это и спровоцировало повышенный спрос на велосипеды. Там уже начали разрабатывать новые программы для покупки этого транспортного средства.

«Теперь британский производитель складных велосипедов Brompton запускает абонентскую услугу, позволяя потребителям арендовать велосипеды на ежемесячной или ежегодной основе», — сообщила газета the Guardian: «Целевой рынок включает в себя людей, стремящихся вернуться в офис на двух колесах».

Стоимость годовой подписки на велосипед рассчитана на 1 фунт в день. Месячный абонемент выходит дороже — 42 фунта. Новый складной велосипед той же фирмы в Британии стоит 1000 фунтов стерлингов.

Сейчас Великобритания переходит на новый режим. Экономика страны вошла в стадию рецессии. Кризис спровоцировала пандемия.