Новые санкции против Минска под большим вопросом

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12 августа 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Александр Лукашенко на фото globallookpress.com/ Виктор Лисицын

Введение новых санкций против белорусских властей в Европе под большим вопросом. О них заговорили после минского бунта. Но скорее всего, это просто традиционные реверансы.

Тон публикаций про ситуацию в Белоруссии в западных СМИ неожиданно начал меняться. Там уже рассказали все, что могли про «минский бунт». Теперь главной «жвачкой» стали санкции.

«ЕС пригрозил вновь ввести санкции в связи с подозрениями в фальсификации голосования и жестоком подавлении демонстрантов, а также объявил о проведении в пятницу экстренной встречи министров иностранных дел для обсуждения ситуации в Беларуси», — сообщают западные СМИ: «Самый высокопоставленный внешнеполитический чиновник блока, Джозеп Боррелл, заявил, что воскресное голосование не было ни свободным, ни справедливым».

Боррелл обещает глубокий пересмотр отношений Евросоюза с Белоруссией и грозит персональными санкциями против тех, кто пресекал «минский бунт».

Но было вчера. Не прошло и трех дней, как про санкции начали говорить с нотками сомнения. Нидерланды уже говорят о том, что нужно избегать мер, которые затронут жителей Белоруссии.

А главным противником санкций называют Венгрию. Прогнозируется, что на пятничном саммите Будапешт выступит против ужесточения мер. А чтобы их ввести, нужно согласие всех 27 государств-членов Евросоюза.