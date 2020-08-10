В Германии заговорили о новых санкциях против Белоруссии из-за протестов в стране

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10 августа 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что стоит задуматься о новых санкциях в отношении Белоруссии. На эту мысль его натолкнули протестные акции, начавшиеся в стране после президентских выборов.

Маас заявил, что можно подумать о повторном введении ограничении против Белоруссии. Глава МИД Германии считает, что прошедшие 9 августа выборы нельзя назвать свободными, а волеизъявление народа в стране подавляется путем насилия, арестов и запугивания.

Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, в последствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.