В Германии заговорили о новых санкциях против Белоруссии из-за протестов в стране
10 августа 2020, 19:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что стоит задуматься о новых санкциях в отношении Белоруссии. На эту мысль его натолкнули протестные акции, начавшиеся в стране после президентских выборов.
Маас заявил, что можно подумать о повторном введении ограничении против Белоруссии. Глава МИД Германии считает, что прошедшие 9 августа выборы нельзя назвать свободными, а волеизъявление народа в стране подавляется путем насилия, арестов и запугивания.
Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, в последствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.
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