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Шушкевич считает, что Лукашенко демонстрирует уровень профессиональной тупости

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Шушкевич считает, что Лукашенко демонстрирует уровень профессиональной тупости
Станислав Шушкевич. Фото: сайт Белорусской социал-демократической Грамады

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что Лукашенко показывает высший уровень неинтеллигентности и профессиональной тупости, поскольку завоевывает свое положение страхом.

Шушкевич назвал царским положение сотрудников правоохранительных органов в Белоруссии: силовики получают большие зарплаты, большие пенсии и живут в хороших условиях.

«Они не работают по закону – они работают по указанию», – отметил экс-глава государства, добавив, что изменить ситуацию в республике может только стойкость протестующих.

ДВа

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