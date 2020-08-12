В ВОЗ призывают молодежь к активному участию в борьбе с пандемией COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

12 августа 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

девушка с маской, FrankHoermann/SVEN SIMON

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в Международный день молодежи призвал юношей и девушек активно участвовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Райан уточнил, что мир нуждается в молодом поколении, которое хочет и готово действовать ради лучшего будущего. В ВОЗ отметили, что на молодежь коронавирусная инфекция, возможно, оказывает наименьшее воздействие, однако они участвуют в процессе ее передачи. Именно поэтому необходимо, чтобы юноши и девушки проявляли в сложившейся ситуации ответственность.

Майкл Райан заметил, что понимает – очень трудно "поставить свою жизнь на паузу". Он, однако, выразил надежду на то, что молодежь проявит ту же энергию и активность в борьбе с пандемией COVID-19, как и в других сферах.