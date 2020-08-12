В ВОЗ призывают молодежь к активному участию в борьбе с пандемией COVID-19
12 августа 2020, 14:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в Международный день молодежи призвал юношей и девушек активно участвовать в борьбе с пандемией COVID-19.
Райан уточнил, что мир нуждается в молодом поколении, которое хочет и готово действовать ради лучшего будущего. В ВОЗ отметили, что на молодежь коронавирусная инфекция, возможно, оказывает наименьшее воздействие, однако они участвуют в процессе ее передачи. Именно поэтому необходимо, чтобы юноши и девушки проявляли в сложившейся ситуации ответственность.
Майкл Райан заметил, что понимает – очень трудно "поставить свою жизнь на паузу". Он, однако, выразил надежду на то, что молодежь проявит ту же энергию и активность в борьбе с пандемией COVID-19, как и в других сферах.
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