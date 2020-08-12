ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

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12 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

В среду, 12 августа, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 20 миллионов.

В ВОЗ сегодня днем уточнили, что в общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировали 20 120 919 случаев заболевания. Подчеркивается также, что жертвами стали 736 тысяч человек с подтвержденным COVID-19.

Известно, что хуже всего ситуация с коронавирусом сейчас развивается в Американском регионе, где было выявлено более 10 миллионов случаев заражения.