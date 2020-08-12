Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

ВОЗ: количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

В среду, 12 августа, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 20 миллионов.

В ВОЗ сегодня днем уточнили, что в общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировали 20 120 919 случаев заболевания. Подчеркивается также, что жертвами стали 736 тысяч человек с подтвержденным COVID-19.

Известно, что хуже всего ситуация с коронавирусом сейчас развивается в Американском регионе, где было выявлено более 10 миллионов случаев заражения.

ЕТ

В мире

Бывший посол России в Минске раскрыл главную цель акций протеста в Белоруссии

Бывший посол России в Минске раскрыл главную цель акций протеста в Белоруссии

Александр Суриков, бывший глава дипломатического представительства Российской Федерации в Белоруссии, раскрыл главную цель акций протеста в соседней стране, начавшихся после президентских выборов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью