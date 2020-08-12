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В Британии рассказали, что жертв гриппа в стране больше, чем умерших от COVID-19

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

В Британии рассказали, что жертв гриппа в стране больше, чем умерших от COVID-19
лаборатория, Marijan Murat/dpa

Национальная статистическая служба Соединенного Королевства в среду, 12 августа, сообщила, что в июне и июле 2020 года значительно больше британцев умерли от гриппа, чем от коронавирусной инфекции.

Уточняется, что только с 19 июня по 31 июля от гриппа и пневмонии, не связанной с COVID-19, в Великобритании скончались 6 626 человек, а от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, – 2 992.

Отметим, что в последнее время число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенном Королевстве увеличивается. В частности, накануне суточный прирост заболевших превысил в стране во второй раз с конца июня тысячную отметку. Общее количество зараженных составило 312 789. Число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Великобритании выросло за 24 часа на 102, в общей сложности жертвами вируса стали 46 628 пациентов.

ЕТ

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