Вся надежда на Солнце и ветер: к 2050 году страны ЕС могут отказаться от нефти, газа и угля

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12 августа 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Европа может полностью «позеленеть». Планируется переход на электроэнергию, которую будут получать от Солнца, ветра и биомассы. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что к 2050 году Евросоюз должен стать «климатически нейтральным».

Альтернативная электроэнергия стала быстро теснить традиционную. Происходит это из-за того, что ученые сумели найти решения, которые позволили резко поднять КПД возобновляемых источников, усовершенствовать конструкции станций, повысить их эффективность. В итоге цены на виды электроэнергии уже практически сравнялись.

«В Европе на возобновляемые источники - Солнце, ветер, биомассу - сегодня приходится почти 33 процента всей электроэнергии, - отмечает председатель научного совета РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии Олег Попель. - Есть и очевидные лидеры. У Дании это почти 56 процентов, Швеции - более 50 процентов, Германии - 47. В мире уже несколько лет вводится больше «зеленых» станций, чем сжигающих ископаемое топливо. Скачок впечатляет. Если и дальше пойдет такими темпами, нулевой вариант по углеводородам к середине века в Европе может быть достигнут. Но для этого, конечно, требуются огромные вложения, сотни миллиардов евро».

Известно, что у возобновляемых источников есть серьезный минус: они нестабильны. Солнце заходит, ветер стихает. И здесь на выручку может прийти водород. Водородная программа потянет на 200-450 миллиардов евро. Но европейские правительства считают, что климат того стоит.

«Самый простой и уже довольно дешевый способ получить водород - это электролиз воды, - говорит завлабораторией водородных технологий Института высоких температур РАН, доктор технических наук Василий Борзенко. - Есть и другие технологии, более дешевые, но все имеют «углеродный след», то есть выделяют СО2. Поэтому ставка делается именно на электролиз».

С 2020 по 2024 год Евросоюз планирует установить водородные электролизеры по производству 1 млн тонн водорода в год. До 2030 года выпуск вырастет до 10 млн тонн. Накопленный водород будет направляться на самые разные производства, где станет источником энергии.

Нас ожидает дальнейшее таяние Арктики и Антарктиды, поднятие уровня океана, затопление многих мегаполисов. Единственный шанс остановить этот апокалипсис назван в Парижском соглашении, подписанном более 100 странами в 2016 году: надо удержать рост глобальной средней температуры на планете ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Поэтому к 2050 году выбросы энергетики необходимо сократить до нуля.