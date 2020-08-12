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Трамп о вероятной победе Байдена на выборах: «Американцам придется учить китайский»

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп о вероятной победе Байдена на выборах: «Американцам придется учить китайский»
президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/Pool via CNP/MediaP

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 12 августа, заявил, что в случае победы на грядущих президентских выборах его соперника Джо Байдена американцам "придется учить китайский язык".

По словам Трампа, если Байден одержит победу, то Китай "завладеет" США, а жителям Штатов придется научиться говорить по-китайски.

Говоря о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином действующий американский лидер уточнил, что раньше они были "лучше, чем просто хорошие", но серьезно ухудшились из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Трамп считает именно официальный Пекин виновником столь сильной вспышки COVID-19 во всем мире.

ЕТ

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