Трамп о вероятной победе Байдена на выборах: «Американцам придется учить китайский»
12 августа 2020, 13:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 12 августа, заявил, что в случае победы на грядущих президентских выборах его соперника Джо Байдена американцам "придется учить китайский язык".
По словам Трампа, если Байден одержит победу, то Китай "завладеет" США, а жителям Штатов придется научиться говорить по-китайски.
Говоря о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином действующий американский лидер уточнил, что раньше они были "лучше, чем просто хорошие", но серьезно ухудшились из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Трамп считает именно официальный Пекин виновником столь сильной вспышки COVID-19 во всем мире.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.