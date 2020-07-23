Трамп теряет последние шансы на переизбрание

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23 июля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп провёл брифинг, где сообщил о необходимости носить маски, не посещать бары и соблюдать социальную дистанцию. Американский глава предупредил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться. Он также рассказал о нехватке ресурсов для борьбы с пандемией из-за того, что при президентстве Барака Обамы страна не запаслась необходимыми медикаментами и защитными средствами.



Подобные заявления Трампа в предвыборный период звучат нелепо. У него было три года, чтобы сделать запас медикаментов, однако этого не произошло. В таких штатах как Флорида, Техас и Аризона ситуация с коронавирусом критическая. На фоне этого избиратели отдают больше симпатий конкуренту действующего президента Джозефу Байдену.



Другой серьёзной проблемой для Трампа являются непрекращающиеся протесты в поддержку чернокожего меньшинства. После убийства Джорджа Флойда Трамп вынужден привлекать для наведения порядка силы национальной безопасности, пограничников и другие спецслужбы. Байден отмечает, что войска проявляют по отношению к протестующим насилие. В этой ситуации президенту стоило бы поддержать чернокожее население и завоевать дополнительные голоса во многих штатах.



