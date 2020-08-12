В Минске оценили ущерб от беспорядков в городе

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12 августа 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

протест в Белоруссии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь в среду, 12 августа, оценил ущерб от беспорядков, проходящих в столице Белоруссии после президентских выборов.

Согласно предварительным данным, которые предоставил Владимир Лебедь, ущерб от акций протеста и беспорядков в Минске превышает 200 тысяч долларов.

Уточняется, что в результате действий протестующих оказались повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, тротуарное покрытие, более сотни мусорных контейнеров, а также зеленые насаждения и клумбы. Коммунальные службы принимают меры по наведению порядка в городе.