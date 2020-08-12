В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

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12 августа 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

приложения в смартфоне, pixabay.com

Утром в среду, 12 августа, стало известно, что в Минске возобновилась работа мобильного интернета и социальных сетей, которые были отключены со дня президентских выборов на территории Белоруссии.

Сегодня около 6.50 по местному времени, которое совпадает с московским, одновременно начали работать все соцсети. Платформы, среди которых Facebook и WhatsApp не работали с вечера воскресенья, 9 августа.

Согласно итогам голосования на выборах, как сообщил ЦИК Белоруссии, действующий глава страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов граждан. После обнародования вышеуказанной информации по всей стране начались массовые протестные акции.